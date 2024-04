Před čtyřmi lety opavský badatel Vladimír Nevlud pověsil podnikání na hřebík a začal se věnovat historickému výzkumu dosud nepopsaného pochodu a transportu smrti Osvětim-Opava-Mauthausen z ledna 1945. Podařilo se mu identifikovat 729 vězňů z celé Evropy. Osud vězně s číslem 655 ho zavedl až do Katovic na Strakonicku, kde kdysi žil židovský továrník Vilhelm Gutfreund. Před bývalým domem Vilhelma Gutfreunda v Katovicích byl 18. dubna 2024 uložen kámen zmizelého.

Před domem v Katovicích, ke dříve bydlel Vilém Gutfreund, byl byl 18. dubna 2024 uložen kámen zmizelého. | Video: Klára Alešová

Vladimír Nevlud pozoroval, jak se v naší společnosti vytrácí zájem a úcta k historii. Rozhodl se, že přispěje k udržení hodnot, které od útlého mladí získával od svých předků. „Pocházím z odbojářské rodiny. Sestra mého dědy na konci války přežila pochod smrti z koncentračního tábora Ravensbrück a další dva mé předky nacisti popravili,“ popisuje Vladimír Nevlud, co ho mimo jiné vedlo k tomu, aby spoluzaložil spolek CEBENA – cesta bezmoci a naděje, jehož hlavním posláním je vytvářet důstojný odkaz této historické události.

„Můj otec mně vždy kladl na srdce, že nikdo nemá být zapomenut, právě proto byl také 18. dubna 2024 uložen v Katovicích před domem, kde Vilhelm Gutfreund žil, kámen zmizelého,“ dodává Vladimír Nevlud. Je to už druhý kámen pro českého vězně z pochodu a transportu smrti Osvětim-Opava-Mauthausen.

Vilhelm Gutfreund byl zatčen 17. února 1944 ve svém bytě v Katovicích na telefonický rozkaz kriminálního tajemníka Schmidta z Gestapa v Klatovech. Dostal se do věznice v Klatovech, později do Malé pevnosti v Terezíně, která byla pobočkou Pankrácké věznice. Jako důvod zadržení bylo uvedeno nedodržování předpisů označení Židů. Ráno 12. dubna 1944 byl Vilém Gutfreund deportován sběrným transportem do Osvětimi. Úspěšně prošel prvotní selekcí a následně byl poslán do pobočného pracovního tábora v Sosnovci, kde pracoval v továrně na výrobu součástek pro děla.

Zemřely tu stovky lidí. Místo vepřína stojí v Letech konečně památník holokaustu

Poslední dopis poslal Vilhelm Gutfreund své ženě 17. prosince 1944. „Tento dokument se zachoval jen díky manželům Kuncipálovým z Katovic, kteří celý svůj život shromažďovali cenné historické listiny a informace. Paní Kuncipálová byla zároveň žačkou Vilhelma Gutfreunda. Chodila k němu na hodiny němčiny,“ zjistil při svém pátrání Vladimír Nevlud.

Unikátní dopis získali manželé po válce od první ženy bratra Lea a píše se v něm: „Moje milá Myško. Doufám, že máš oba moje dopisy z listopadu, tak jako i z 10. tohoto měsíce, žes zdráva, jako jsem, bohudík i já. Na dopisy a balíčky se dává adresa Sosnowitz, peněžní poukázky musí jít dále přes Auschvitz, ale neposílej mi, prosím žádné peníze, žádné nepotřebuji, také žádný oděv. Balíček z prvního tohoto měsíce jsem 13. v pořádku obdržel, mnoho srdečných díků. Nemám u tebe nějaký svetr? Dej, prosím, pozor na své zdraví. Potravin mi, prosím, posílej jen tolik, kolik můžeš postrádat, mám pořád starost, že kvůli mně hladovíš a budeš nemocná. Prožij Vánoce opravdu šťastně a do Nového roku přeju Tobě i Vám všem mnoho štěstí. S tisícerým políbením Tvůj Willi.“

Po válce ale manželka čekala svého Williho doma marně. Smutnou zprávu o jeho smrti se dozvěděla od Vilhelmova kamaráda Juliuse Engela.

Nový kruháč i obří přemostění. Tudy budeme jezdit ze Strakonic na Prahu a zpět

Co se stalo? Sedmnáctého ledna 1945 došlo ke zrušení pobočného pracovního tábora a vězni byli nuceni absolvovat pochod smrti do Opavy. „Na základě poválečného svědectví přeživšího spoluvězně Julia Engela bylo zjištěno, že při likvidaci tábora Vilhelma Gutfreunda přejelo auto německé branné moci. V důsledku této srážky měl zlomenou nohu. Julius Engel dále vypověděl, že s dalšími vězni uprosili doprovod transportu, aby Vilhelma Gutfreunda nezastřelili. Tato skutečnost byla velmi zvláštní. Obvykle byli vězni, kteří nemohli pokračovat v pochodu, bez dalšího zastřeleni,“ popisuje Vladimír Nevlud další zjištěné skutečnosti.

Dle nalezeného zápisu z ošetřovny z koncentračního tábora v Mauthausenu z února 1945 dorazil Vilhelm Gutfreund do tábora se zlomeninou levého bérce. Jeho zdravotní stav byl kritický. Byl umístěn na blok s označením kříž 40 pod vězeňským číslem z Osvětimi. Nové vězeňské číslo obdržel dodatečně. Zde o čtyři dny později zemřel.