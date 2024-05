Hele, nech toho!

Akce na Strakonicku.Zdroj: Archiv pořadatelů

Kdy: Pátek 10. května do 19 hodin

Kde: Kulturní dům Malenice

Proč přijít: S divadelním představením ke Dni matek přijíždí do Malenic ochotnický spolek Novoveský utopenec, přiveze hru Hele, nech toho! Diváci budou moci sledovat, jak manželé Hubleyových zvládnou paniku v den svatby své jedné dcer. Do poslední chvíle totiž není jasno, zda vyjde z koupelny, aby se nakonec provdala. Ženy a miminky mají vstup zdarma, muži za 100 Kč.