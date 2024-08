Oživlý středověk v Česticích

Kdy: Sobota 3. srpna od 13 hodin

Kde: Čestice, nádvoří zámku

Proč přijít: Přijďte si užít středověk do Čestic. Na zámku pro vás bude připravené středověké ležení, tržiště, hry pro děti, mincovna, malování na obličej, středověká kuchyně i práskání bičem. Plné vstupné je 150 Kč, snížené pak 100 Kč, děti do 3 let zdarma.