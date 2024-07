Mladějovický triatlon

Kdy: Neděle 14. července

Kde: Mladějovice

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů a Osvětová beseda Mladějovice zvou na tradiční Mladějovický triatlon. Od 13 hodin probíhá registrace závodníků, start je ve 14 hodin na rybníku Ovčácký. Závodí se v kategoriích: děti do 15 let, ženy, muži, seniorky od 40 let a senioři od 40 let. Startovné je 50 Kč, pro děti 20 Kč.