Vlna solidarity, která se ve Strakonicích zvedla je obrovská. Ve čtvrtek 19. března darovala vietnamská komunita 420 šitých roušek městu Strakonice.

Vietnamská komunita darovala roušky. | Foto: Foto: MěÚ Strakonice

Společně s dárci věnovalo město roušky tam, kde zoufale chybí a to především policii, do strakonické nemocnice a do domovů důchodců. Roušky se rozdávaly i náhodným kolemjdoucím. Nguyen Thi Ha My, který společně se svojí rodinou provozuje obchod Večerka v Lidické ulici, skromně řekl, že pomáhat je pro něj a jeho přátele samozřejmost.