V pondělí 6. června pořádající Knihovna Gelasta Vodňanského slavnostně otevřela dvorek bývalé budovy základní umělecké školy a uspořádala na něm autorské čtení místních, kteří vydávají knihy, nebo si píší do šuplíku. ‚‚Již více než dva roky jsem měla v plánu uspořádat tuto událost, protože si myslím, že u nás ve Vodňanech je řada kreativních lidí, o jejichž umu nemá jejich okolí ani ponětí,” řekla v úvodu akce ředitelka pořádající knihovny Kateřina Mašlová.

Úterý 7. června se neslo ve znamení besed pro školy s autorem oblíbeného Strašidláře Hynkem Klimkem a ve středu Pavla Žílová přiblížila na přednášce životní příběh světoznámého houslisty Váši Příhody.

Ve čtvrtek se v Knihovně Gelasta Vodňanského uskutečnila první vernisáž. "Slavnostně zde byla zahájena výstava o slavném malíři Janu Zrzavém, kterou připravil Spolek za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Výstavu do Vodňan přivezl Jan Langpaul, prasynovec slavného malíře, který si Vodňany velmi oblíbil a prožil v nich kus života," doplnila knihovnice Lucie Hasilová.

V závěru pracovního týdne se pak do Vodňan sjela třicítka spisovatelů, která vyrazila na besedy se žáky i studenty místních škol. ‚‚Máme velkou radost, že naše pozvání přijala řada zajímavých autorů a podařilo se nám rozšířit řady přijíždějících spisovatelů,” doplňuje Kateřina Mašlová. Do Vodňan v letošním roce zavítala například držitelka ceny Jiřího Ortena Hana Lehečková, nebo scénárista Lukáš Csicsely. Právě on si společně s Ondřejem Fibichem odnesl poslední ocenění Bauerův pohár od zakladatele akce Jana Bauera. ‚‚Od příštího roku již přenechávám organizaci akce plně na vodňanské knihovně a Kateřině Mašlové. Mají mou plnou důvěru, že se postarají o zachování této tradice,”doplnil po předání cen autor historických románů.

Nové ocenění Vodňanský trojlístek, které odkazuje na místní významnou trojici Zeyera, Mokrého a Heritese, se již předávalo v průběhu slavnostního večera pod širým nebem v prostoru historického parkánu. Za literaturu pro děti si cenu odnesli Hiromi Janštová, Hana Lehečková a Michal Vlk. V kategorii literatury pro dospělé čtenáře získali ocenění Martina Havlínová, Rostislav Bakula a Antonín Sekyrka. V závěru večera byly oceněny i děti, které na výzvu knihovny Neváhej, čti a toč, natočily video o své oblíbené knize.