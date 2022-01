Kolona téměř čtyřiceti zemědělských vozidel vyrazila na cestu z letiště Přeštěnice přes Strakonice do Vodňan a zpátky, a to ve 12:05 - to je podle účastníků čas symbolicky odkazující k tomu, že co se týče dotací, je už pět minut po dvanácté. Zemědělci požadují od vlády, aby s nimi někdo jednal a bral je vážně.

