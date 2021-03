Například ve Strakonicích se jedná o dětské hřiště u zimního stadionu či wokoutové sportoviště u marketu Lidl. Ceduli o zákazu vstupu si ale můžete přečíst také na Rákosníčkovém dětském hřišti u zmíněného marketu.

Zapáskování venkovních sportovišť prováděla v pondělí 1. března Městská policie Strakonice spolu s pracovníky technických služeb. Opatření má zabezpečit vstupu na hřiště a shlukování většího počtu lidí. „Od úterý 2. března mají strážníci pokyn věnovat větší pozornost i dětským hřištím,“ řekla tisková mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová s tím, že jde především o lokality, kde se scházel větší počet lidí.

Maminka Jana ze Strakonic má dvě děti – dcery pět a sedm let. „Už o zapáskování hřišť vím. Je to hrozný stav, připomíná to nějaký katastrofický nebo válečný film,“ řekla. Své příjmení uvést nechtěla. „V této době ne, lidé se umí trefovat.“

Podle ní je opatření pochopitelné, ale na druhou stranu si myslí, že strážníci MP by měli svoje síly směřovat jiným směrem. „Na dětské hřiště by šel v těchto dnech jen šílenec a skupinky puberťáků se na nich vystavovat nebudou. Měli by si ale všímat lidí bez roušek a respirátorů na chodnících, na lavičkách a podobně. A začít je pokutovat. Kromě toho jsou Strakonice plné odpadků a nepořádku. I toho by si měli všímat, i když to mají teď náročné,“ dodala paní Jana.

V pondělí 1. března strážníci MP vzhledem k novým nařízením upozornili zhruba 30 lidí na chybějící respirátor či na nepovolené shlukování. „Místy použili také megafon, což budilo o lidí značný zájem a hlavně takové upozornění poměrně slušně fungovalo,“ dodala Jaroslava Krejčová.

Ve Vodňanech zatím k uzavření dětských hřišť nepřistoupili. Uvedl to starosta Milan Němeček. „Hovořili jsme o této možnosti před zastupitelstvem, ale prozatím necháváme vše při starém,“ vysvětlil Milan Němeček. Stejný model jako ve Strakonicích ale použili v Blatné.