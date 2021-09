Doslova ve švech praská největší základní škola na Strakonicku - ZŠ Dukelská Strakonice. I když vzhledem k povinnému testování je nástup poněkud složitější, vše probíhalo v klidu a bez větších komplikací. "Prvňáčci se shromažďují u svého vchodu, kde je přivítá ředitel školy," říká učitelka Hana Křenková, která hlavním vchodem pouští jako první dívky. "Nejprve se budou testovat děvčata, za dalších cca 20 minut kluci," vysvětluje.

Zatímco ředitel Rudolf Prušák vítá prvňáčky, v dalších třídách už začalo testování. Zavítali jsme do V. B třídní učitelky Petry Vlčkové. Ne náhodou. V její třídě jsme dělali reportáž letos 12. dubna, kdy se mohli žáci za přísných podmínek vrátit do lavic. Součástí opatření byly i testy. "V dubnu jsme to nacvičili, takže nyní to půjde hladce," říká učitelka. Na dětech je vidět, že už nejsou zaskočeny, ale povolené "šťourání v nose" není pokaždé příjemné. Obličejové grimasy to dokazují.

Po výtěru zbývá 15 minut čekání na výsledek testu. Děvčata si losují otázky, na které mají odpovědět. Co by si přály, jaký bude tento rok? "Chodit normálně do školy, aby bylo hezky a aby se už nemusely roušky," jsou časté odpovědi.

Čas ubíhá a jde do tuhého. Po čtvrthodině se ukazuje, zda je mezi dětmi pozitivní případ. "Pokud by byl, musel by žák do detenční místnosti a zavolali bychom rodiče," říká učitelka. Ale obavy jsou zbytečné. Všechny dívky z její třídy jsou zdravé, takže je čas na testy kluků.

Podle původního plánu měly testy pokračovat 2. září u prvňáčků. Ale vedení školy rozhodlo, že se ti nejmenší školáci podrobí testům 1. září. "Nechtěli jsme, aby měly děti ve svůj první školní den na obličejích roušky," vysvětlila rozhodnutí jedna z učitelek. "Sice jsme to nečekali, ale v podstatě je to dobře. Myslím, že s tím nikdo z rodičů problém neměl," vyjádřila se jedna z maminek. Při nahlédnutí do jedné ze čtyř prvních tříd je hned jasné, že to bylo rozumné rozhodnutí…

První školní den skončil, od 2. září už se pojede naplno. Děti i učitelé mají co dohánět. I když je čekají 6. a 9. září dvě testování, všichni věří, že to nejhorší už mají za sebou.