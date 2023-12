Když vstoupíte do cukrářské dílny, kde se Filip a jeho spolužačky snaží vytvořit vánoční cukroví, do nosu vás doslova praští nádherná a opojná vůně. Mladým cukrářům jde práce od ruky, ale ne všichni se chtějí tomuto řemeslu věnovat. Řada z nich je tady třeba jen proto, že se na vyhlédnutou školu nedostala. Jako Veronika z nedalekého Vlachova Březí. „Nevěděla jsem, kam jít. Měla jsem ještě možnost na obor kuchař - číšník, ale to bylo moc daleko,“ řekla bez obalu. I když ji pečení baví, neví, zda se bude cukrařinou dál zabývat. Že by šla vlastní cestou a založila si svoji živnost zatím nepředpokládá.

ANKETA: Vánoční mlsání na Strakonicku. Které cukroví máte nejraději vy?

Tato fakta více méně potvrdila mistrová odborného výcviku Lenka Poláčková. „V podstatě to je nejčastější odpověď, že se děti nedostaly tam, kam původně chtějí. Také je to někdy vidět na jejich přístupu. Z dvaceti žáků sem jde se záměrem učit se cukrářem tak pět dětí,“ řekla mistrová. Přesto se ale snaží spolu s kolegyní Evou Šefránkovou předat dětem to, co se samy právě ve Volyni v tomto oboru naučily. „Velkou roli ale také hraje fakt, že obor cukrář je v každém větším městě. Když jsme se učily my dvě, byla jen Volyně,“ dodává Eva Šefránková.

Další zkouškou pro sebevědomí mladých cukrářů je finanční ohodnocení. Po nástupu do práce je totiž zaměstnavatelé doslova berou na hůl, i když se stále volá po tom, že nejsou řemeslníci.

Přesto je zájem o cukroví z Volyně velký. Především pak v době Vánoc, i když loni z důvodu zdražování energií lidé raději pekli doma. Podle obou mistrových se letos už zase zájem zvedl. A o co chtějí nejvíce? Především tzv. bílé cukroví.

A když už jsme v cukrářské dílně, chtělo by to nějaký poctivý recept. Co třeba na vanilkové rohlíčky? A k tomu jako bonus pár dobrých rad, aby byly rohlíčky co nejluxusnější!