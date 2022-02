VIDEO: Vodňany zažily masopust. Městem prošlo přes sto masek

Na masopustní veselí ze 60. let navázali v sobotu 12. února Vodňanští. Nápad se zrodil v hlavách Martiny Veselé a Karla Burdy, kteří postupně dokázali do příprav vtáhnout prakticky všechny spolky a organizace ve městě. Nakonec tedy do průvodu, který s několika zastávkami projel střed města, nastoupila více než stovka masek.

Masopust ve Vodňanech. | Video: Lucie Hasilová

Průvod potvrdil, že Vodňany jsou městem s rybářskou tradici. Mimo klasické masky nechyběli rybáři i vodní živočichové. ‚‚Kostým využívám v práci při realizaci vzdělávacích programů pro děti, nemusela jsem tedy výrobou masky trávit další čas,” říká Petra Plachtová, která se vydala do průvodu převlečená za rybu. "Bylo to skvělé. Podle bohaté účasti masek i davů přihlížejících, kteří si v jarním počasí nechtěli nechat podívanou ujít, lze očekávat, že se rozhodně nejedná o poslední ročník," řekla externí spolupracovnice Strakonického deníku Lucie Hasilová. Zdroj: Deník/ RedakceMasopustní veselí pokračovalo ještě do podvečerních hodin v kulturním domě, kde si na své přišli zejména vyznavači dechové muziky. Nakonec byla figurína Masopusta slavnostně pohřbena a pomyslný klíč od bran města se vrátil zpět do rukou starosty Milana Němečka.