Když se vydáte cyklostezkou z Matné u Jindřichova Hradce na rozhlednu na Rýdově kopci nad Děbolínem, tak budete začínat u Matenského rybníka. A právě mokřady kolem tvoří zajímavý kus přírody chráněný jako Přírodní památka Matenský rybník. Území tvoří komplex vlhkých a rašelinných luk, vodních ploch, tůní, kanálů a rybníků a zajímavě rostlých borovic a dalších stromů.

Mravenci už se dali do díla a psi neodolali koupeli. Přírodní památka Matenský rybník u Jindřichova Hradce. | Video: Deník/ Lenka Novotná

I když zatím je znát, že jaro je ještě daleko, první náznaky tu jsou. Podívejte se na krásný kus přírody nedaleko Jindřichova Hradce. A také na to, jak už bez ohledu na datum vyrazili do práce mravenci. Rovněž psi se rozhodli, že únorová koupel v rybníku je to nej.