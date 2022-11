Za odhalením desky stojí především koníček lékaře Jiřího Ladmana. "S paní Finkovou a vedením městečka se nám podařilo tohoto stačeného člověka s velkými morálními hodnotami vrátit domů," řekl mimo jiné Jiří Ladman.

Odhalení desky se zúčastnilo několik desítek místních obyvatel.

František Fink se narodil 20. července 1908 ve Vídni do neúplné rodiny. Velkou část svého mládí prožil v Katovicích na Strakonicku u svých příbuzných. Koncem 30. let začal pracovat jako servisní technik u firmy Baťa ve Zlíně. Jeho pracovní výkony byly vysoce hodnoceny, díky čemuž opakovaně pracovně vycestoval do filiálky v jugoslávském Vukovaru. Tam zajišťoval zácvik nového personálu a zavádění strojů do provozu. Ze své poslední pracovní cesty v roce 1939 se již nevrátil. Pod vlivem okolností a vyhlášení Protektorátu se dobrovolně přihlásil v Bělehradě do československé zahraniční armády.

Po skončení války, návratu do osvobozeného Československa a demobilizaci začal pracovat ve své původní profesi, tedy jako mechanik pletařských strojů. Nejdříve pracoval v Krásné Lípě, později se za prací odstěhoval do Blatné. Po únoru 1948 došlo k jeho propuštění, kvůli čemuž přijal zaměstnání topiče. Nejenom kvůli působení v západním odboji, ale zvláště pro jeho speciální výcvik ve Skotsku, byl sledován Státní bezpečností.

Za svou odbojovou činnost obdržel Military Medal i Československý válečný kříž, československou medaili Za chrabrost a další československá a spojenecká vyznamenání.

František Fink zemřel 1. dubna 1978 v Blatné.

