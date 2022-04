Farář Otec Roman Dvořák připomněl, co tato tradice znamená: " Jen málokdy by neznal výrok, že zvony odlétají o Velikonocích do Říma. Ač nevídáme vzduchem se nesoucí kolosy, přece má výrok svou logiku. V intervalu od mše na památku Poslední večeře, tedy od čtvrtka večer, přes Velký pátek, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt, až do noci ze soboty na neděli, se nepoužívají zvony a varhany a jiný hudební doprovod. Vyjadřuje se tím vážný ráz toho, co se událo."