Slavili narozeniny

Právě Domov klidného stáří sv. Anny v pátek 26. května 2023 slavil 19 let od svého vzniku. „Bylo to hodně těžké a mnoho institucí i konkrétních lidí nám nevěřilo,“ přiblížila začátky Olga Medlínová. „Nyní dáváme domov třem desítkám obyvatel. Ale bez pomoci sponzorů a podporovatelů by to nešlo. Všem děkujeme,“ dodala.

Na mysli tím měla především SPŠ a VOŠ Volyně, která klienty domova obdarovala masivním venkovním nábytkem. „Bylo nám velkou ctí pomoci a naši studenti se úkolu ujali s obrovskou vervou,“ řekl ředitel školy Jiří Homolka. Mimo jiné zavzpomínal na svoji matku, která kdysi také vedla podobné zařízení, jako je v Sousedovicích. „Dobře si pamatuji, jak těžká a náročná práce to je a jakou radost udělá každá maličkost. Dnes jsme vám předali první sadu a do konce června jich přibude ještě sedm,“ dodal Jiří Homolka. Dřevo na nábytek dodala firma Pfeifer.

Přítomné pozdravil také senátor a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. "Předpokládám, že si během pár let polepšíte. Já vám k tomu moc gratuluji a jsem moc rád, že vaším parťákem je právě volyňská průmyslovka. Všem vám přeji hodně zdraví,“ uvedl mimo jiné Tomáš Fiala.

Domov čeká přeměna

Domov klidného stáří sv. Anny čeká rozsáhlá rekonstrukce. Charita Strakonice ustoupila od původního projektu, který byl podpořen částkou 17 milionů korun. Důvodem bylo vyhlášení výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí na Obnovu materiálně technické základny. „Zde je projekt financován ze 100 procent bez DPH. Také jsme celý projekt předělali podle posledních materiálně technických podmínek, zahrnuli jsme tam i ekologické zdroje vytápění, zateplení a přestavbu původní budovy apod. Projekt budeme podávat do dotačního řízení, které bude vyhlášeno letos v červnu. Nyní projektanti dokončují dokumentaci k výběru dodavatel stavby,“ vysvětlila Olga Medlínová.

V případě kladného vyřízení budou práce zahájeny na přelomu let 2023/2024.