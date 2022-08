„Původní záměr muzea byl tuto výstavu připravit k Honzovým 75. narozeninám, které by oslavil 31. července. Proto jsme se rozhodli ji udělat jako vzpomínkovou. Myslíme si všichni, že by to tak chtěl, že by se mu to moc líbilo,“ řekl archeolog strakonického muzea Vlastimil Král. Na výstavě figurují hlavně fotografie Jana Michálka, novinové články o jeho objevech či vtipné vzkazy jeho pomocníkovi Jaroslavu Bouškovi. Výstava je otevřena také veřejnosti, a to do 14. srpna ve víceúčelovém sálu muzea.