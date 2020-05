Strakonice - V pondělí 18. května připravilo Muzeum středního Pootaví Strakonice pro návštěvníky den otevřených dveří.

Muzeum ve Strakonicích. | Video: Deník/Petr Škotko

Ti mohli zavítat na věž Rumpál nebo do mlýnu v Hoslovicích. Krásný den a příležitost "na chvilku vypnout" se nenechalo ujít mnoho lidí. Co se týče Strakonic, tak mohli návštěvníci nejen obdivovat jak se mění venkovní tvář hradu, ale na na třetím hradním nádvoří vidět panelovou výstavu záběrů z probíhající rekonstrukce muzea. Ta má být hotova do začátku srpna 2021.