Na všechny se z první várky nedostane, ale další vakcíny bychom měli obdržet příští týden,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Jedním z prvních, kdo se nechal v pondělí očkovat, byl ekonom nemocnice Jiří Švec. „Vůbec jsem neváhal. Chci být zdravý a fungovat,“ řekl ihned po aplikaci. Ti, kteří se nechali očkovat obdrželi potvrzení a po přeočkování získají očkovací průkaz. Očkovací pas, platný pro EU, získají v dubnu.

Právě v pondělí ráno vyzvedli vedoucí nemocniční lékárny Ladislava Hoštičková a ředitel nemocnice Tomáš Fiala v ústavní lékárně českobudějovické nemocnice 100 dávek vakcín od firem Pfizer/BioNTech. "Je to příděl z první tisícovky dávek, která do Jihočeského kraje dorazila na konci roku 2020. Každý očkovaný musí dostat dvě dávky v rozmezí tří až čtyř týdnů. Vakcínou budou jako první naočkovaní lékaři a zdravotníci strakonické nemocnice, kteří pracují v první linii," doplnila referentka nemocnice Kateřina Koželuhová.

Jak dál?

Následně by každý týden měla být do nemocnice dopravena další část vakcín. Postupně jimi budou naočkovaní zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a nejohroženější skupiny lidí – převážně senioři, ale také hasiči, policisté a chronicky nemocní. „V zájmu pomoci nejvíce oslabeným skupinám budeme schopni organizovat výjezdy našich odborníků do ústavů sociální péče, pečovatelských ústavů a charity,“ upřesnil Tomáš Fiala. Zpočátku bude nemocnice očkovat ve svém očkovacím centru v ambulanci pro infekční nemoci. Podle zájmu veřejnosti o očkování by mohlo vzniknout očkovací centrum s velkou kapacitou. "Přikláníme se k tělocvičně naproti nemocnici," řekl místostarosta Rudolf Oberfalcer. V jednání je i možnost zapojení praktických lékařů. Ti by očkovali ve svých ordinacích.

Pro veřejnost



Očkování pro širší veřejnost by mělo být dostupné v průběhu února. Každý očkovaný musí dostat dvě dávky v rozmezí tří až čtyř týdnů. Tím se zvyšuje účinnost imunizace postupnou aktivací imunitního sytému. Obvyklé jsou i tři dávky, poslední se aplikuje po roce. Cílem očkování je vytvoření kolektivní imunity, snížení počtu onemocnění, snížení počtu pacientů se závažným průběhem onemocnění, snížení úmrtnosti a ochrana rizikových skupin.