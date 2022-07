Zdroj: Deník/Petr Škotko

Prodejní plocha je díky rekuperačnímu zařízení vytápěna odpadním teplem z chladicích zařízení. Ekologický je i dvířky osazený chladicí a mrazicí nábytek. Inovativní je také nakupování prostřednictvím mobilní aplikace K-Scan, s níž si zákazníci zboží mohou scannerem či mobilním telefonem sami naskenovat, vložit do tašky a poté už jen zaplatit u některé ze čtyř speciálních K-Scan pokladen. Využít mohou také dalších sedm samoobslužných či deset klasických pokladen, včetně dvou snížených, určených osobám s handicapem.

Grilovaná kuřata

Atmosféru prodejní plochy o rozloze 3362 metrů čtverečních podtrhuje barevná výmalba, moderní LED osvětlení či přehledný navigační systém. K jednoduššímu nakupování přispívají i zákaznické terminály, které poskytují informace o složení výrobku a jeho ceně a upozorňují na aktuální akční nabídku.

Součástí rozšířeného sortimentu jsou čerstvé obslužné pulty s rozmanitým výběrem lahůdek, sýrů, uzenin i masa, včetně toho z vlastního masozávodu. "Úsek pečiva disponuje navíc ohřevnou vitrínou s grilovanými kuřaty," doplnila Ivana Dvořáková z týmu firemní komunikace.

Zastánci zdravé výživy nebo zákazníci s potravinovými intolerancemi se mohou těšit na hojné množství produktů v bio kvalitě, bez lepku či bez laktózy. Nechybí ani úsek To Go s výrobky pro rychlé občerstvení.

Pro parkování lze využít 271 míst včetně osmi stání pro osoby s handicapem a osmi pro rodiče s dětmi. Nechybí ani nabíječky na elektromobily a elektrokola.

Obchodní řetězec v rámci projektu Milion pro… s otevřením každé nové prodejny investuje částku 1 000 000 korun do podpory komunity daného regionu. Během následujících tří let tak tuto částku Kaufland rozdělí také projektům či organizacím působícím na Strakonicku. Projekty či aktivity, které chcete podpořit přihlaste do grantového řízení Milion pro Strakonice do 7. září 2022.