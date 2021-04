Při prvním pohledu na nenápadné dveře za tělocvičnou ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích v případném pozorovateli nevyvolá žádné emoce. Prostě dveře…

Ovšem za nimi se ukrývá tajemství, o kterém neměl nikdo vědět, takže o něm věděli všichni v blízkém okolí. Kryt civilní obrany určený pouze pro úzké vedení a velení v případě nenadálé krize. Alespoň v době svého vzniku (tato část školy stojí od roku 1963) na 100 procent plnil svoji úlohu demagogie a ohlupování davů.

Ale vraťme se k samotnému krytu pod tělocvičnou, ve který jsem mohl za doprovodu správce Ladislava Smila a šéfa odboru krizového řízení města Petera Kureka navštívit.

Ani při prvních krocích se nedostavují nějaké zvláštní pocity. Prostě jako když jdete do sklepa. Jen s tím rozdílem, že ve vašem sklepě nejsou troje obrovské železné dveře. To už trochu divné pocity máte. „Tak se pojďte podívat, ale nic moc k vidění tu není. Upřímně, dost dobře si neumím představit, že tu je 25 nebo 30 lidí delší dobu. Viděl jste tamhle vzadu ten nouzák? (nouzový východ – poz. autora). Podle mého by tudy lidi za pár dnů utíkali,“ říká správce Ladislav Smil.

Mám stejný pocit – malé místnosti, spíše krcálky, staré záchody, dvě nebo tři větší místnosti (asi pro zasedání) a rarita – dosud funkční agregát na výrobu vzduchu. Kdyby nešel proud, možno ovládat ručně klikou. Bohužel, trochu náročné – silný chlap s dobrou fyzičkou to dá tak půl hodiny.

Peter Kurek je bývalý voják z povolání a dokonce velitel strakonického pluku. Ale jak moc by tento kryt mohl být účinný, si odhadnout netroufá. „Byl jsem ve vojenském krytu, který byl opravdu dokonale vybavený. Ale kryty CO tak dobře neznám, takže nemohu soudit,“ říká bývalý voják. Přesto si myslí, že lidé, kteří by v těchto krytech byli, měli určitou šanci na přežití. „Kryty civilní obrany ve Strakonicích byly poměrně dobře propracovány, i když dávaly šanci jen na několik dní,“ dodal.

Procházíme dál místnostmi a chodbami a já se snažím představit, jak vypadalo vybavení krytu na začátku 70. let. Mám totiž pocit, že se tady zastavil čas, ale na druhou stranu, proč ne? Kdo znal před téměř 60 lety internet, wi-fi, solární panely, tepelná čerpadla nebo rychlovarné konvice a mikrovlnky. Spíše než kritiku začínám pociťovat mírný obdiv k těm, kteří by se zde rozhodli například v případě jaderného konfliktu přežít.

Protože jsem měl o velikosti tohoto krytu jiné představy, naše návštěva netrvá déle než 30 minut. Po rozloučení s oběma průvodci přemýšlím nad tím, co jsem viděl. Jde o jediný funkční kryt, o který se s minimálními náklady město stále stará. Není důvod ho rušit a v podstatě ho po střízlivém zhodnocení ani nelze jinak využít. Možná na tematické výstavy, ale byl by ze strany škol a veřejnosti vůbec zájem? Kdo ví. Jedno ale jisté. Pod tělocvičnou strakonické základní školy se ukrývá hmatatelný důkaz doby, kdy byl jaderný konflikt velmi reálnou hrozbou. Ani si raději nepředstavuji, co by se mohlo dít dnes…

Kryty CO

Ve vlastnictví města bývalo 15 krytů CO: Bezděkovská 431, Bezděkovská 429, Dukelská 411, Nádražní 400, Tovární 220, Školní 41, Alešova 778, Mírová 775, Krále Jiřího z Poděbrad 310, Klostermannova 144, Zvolenská 804 A, Zvolenská 804 B, Mírová 831 (MěKS), Plánkova 430, Krále Jiřího z Poděbrad 882 (tělocvična ZŠ). Ten jediný je funkční.