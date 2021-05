VIDEO: Srážky zvedly Otavu. Podívejte se na vodní divadlo

Od středečního rána 12. května do pátečního odpoledne 14. května naměřili v Hydrometeorologické stanici v Kocelovicích 60 milimetrů srážek. "Kdyby to spadlo do nasycených řek a potoků, asi by byl trochu mazec. Ale takhle to byl příjemný déšť," uvedl vedoucí stanice Zdeněk Vondra.

Zvednutá Otava. | Video: Deník/Petr Škotko

I tak došlo k zvednutí hladin vodních toků na Strakonicku. Podívejte se na Otavu z pátečního odpoledne a pokochejte se vodním divadlem na katovickém jezu.