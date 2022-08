Máme za sebou ukázku vábení. Můžete objasnit, co jsme slyšeli?

Petr Novák: Slyšeli jsme, jak by asi mohlo vypadat vábení nebo troubení dvou jelenů na říjišti. A to včetně veškerých niancí od výzvy, sbíjení laní až po vítězný ryk. Prostě všechny části vábení.

Tohle, co jste předvedli, asi nedokáže každý. Co to obnáší naučit se imitovat hlasy zvěře?

Tomáš Třeský: Nejdůležitější je opatřit si odpovídající nástroj a postupně si připravovat hlasivky na to, abyste mohl jednotlivé ukázky předvádět. Samozřejmě je dobré, když vám k tomu někdo pomůže a vysvětlí vám, jakým způsobem na jednotlivé zvířecí hlasy nastoupit. Existují různá instruktážní videa nebo kurzy, které jako Klub vábičů zvěře pořádáme.

Z čeho je nástroj, na který jste jelení vábení předváděli, vyrobený?

Tomáš Třeský: Nástroj je plastový, ale je jich celá škála. Tento se jmenuje faulhaber a je velice praktický. Je i cenově dostupný a lze jej dobře složit do myslivecké kabely.

Chodíte poslouchat také živé jeleny? Jak jim to jde?

Petr Novák: Samozřejmě, proto se to člověk učí, aby si pak vyzkoušel, jak tohle umění zvládl. Zkusit si povídat s živým jelenem je opravdový a asi největší zážitek. Kdo má v dnešní době možnost dostat se do jelení honitby a tohle si vyzkoušet, tak má velké štěstí a hodně dlouhou dobu na to nezapomene. To, co odposloucháte v lese, je nejdůležitější.

Když slyšíme tu sílu, kterou vábení představuje, tak kde trénujete? Doma v koupelně nebo někde v chodbě?

Tomáš Třeský: Když jsem začínal, tak jsem byl doma zavřený v obýváku, aby mne nikdo neslyšel. Zpočátku se totiž člověk tak trochu stydí. Postupem času a jak člověk trénuje, tak si víc věří. Pak se z toho stane zodpovědnost. Než jdeme do lesa nebo před vystoupením na pódiu, tak musíme přípravě dát co nejvíce.

Trénujete často?

Petr Novák: Bývávaly časy, kdy jsem se opravdu hodně zúčastňoval mnoha akcí. Dnes už nesoutěžím, protože jsem mezinárodním rozhodčím ve vábení jelenů. Ale jsem účastník 19ti ročníků mistrovství republiky, které jsem odtroubil. Dnes už je to spíše podle nálady a chuti. Ale určitě jednou týdně si zatroubím (smích).

Jak si čeští imitátoři hlasů zvěře stojí v mezinárodním srovnání?

Petr Novák: Tomáš je stále vábič a může potvrdit, že patříme rozhodně mezi evropskou elitu. Na letošním mistrovství Evropy jsme měli 1., 4. a 6. místo. Navíc máme nejúspěšnějšího soutěžícího v dějinách mistrovství Evropy, našeho kamaráda Honzu Brtníka. Letos se už pošesté stal mistrem Evropy. Také máme nejvíc vítězství družstev. V téhle naší zábavě vábení jelenů jsme nejúspěšnější v Evropě.