"Projekt EUREGIO nabízí studentkám a studentům jihočeských a západočeských gymnázií hostovat během třetího ročníku na jednom z bavorských gymnázií, bydlet v bavorské rodině, naučit se tak co nejrychleji německý jazyk, poznat touto cestou všední život našich bavorských sousedů a spřátelit se s nimi mnohdy na celý život," zmínil ředitel strakonického gymnázia Miroslav Hlava.

Zmíněný projekt je financován a podporován následujícími bavorskými institucemi: Bavorskou státní kanceláří, Německo-českým fondem budoucnosti a nadací „Mezinárodní výměna mládeže Bavorsko“. Za bavorskou stranu se slavnostního večera zúčastnil zástupce zemské radní v Regenu Hermann Brandl a ředitel výše uvedené nadace Thomas Rudner. Zahájení podpořili za českou stranu člen Senátu Parlamentu ČR MUDr. Tomáš Fiala, MBA a rovněž člen Parlamentu ČR a náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro vzdělávání, sport a veřejné zakázky Mgr. Pavel Klíma.

Projekt je organizován sdružením „EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn“, za jehož vedení přednesla svou srdečnou řeč zástupkyně jednatele paní Dana Biskup. Nové studující z českých gymnázií pro tento školní rok pak představily koordinátorky projektu Lucie Dreher a Veronika Tůmová.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

Nelze opomenout nesmírné úsilí, které vynakládají ředitelky a ředitelé všech gymnázií, pověřené učitelky a pověření učitelé a hostitelské rodiny na podporu všem studentkám a studentům po celý aktuální hostovací školní rok. Na tomto místě je nutné zdůraznit a ocenit dlouholetou podporu projektu a motivaci studentek a studentů ze strany ředitele strakonického gymnázia Mgr. Miroslava Hlavy a učitelky Mgr. Anny Hlavové pověřené tutoriálem projektu EUREGIO.

Obdivuhodné je stejně tak úsilí mladých lidí, jejich vůle učit se a především jejich odvaha vystoupit ze své rodinné komfortní zóny ve své mateřské zemi a vydat se do cizí země, do hostitelské rodiny a setrvat po několik měsíců v cizojazyčném prostředí. Všichni z nich však velmi záhy pochopí, jak ve všech ohledech přínosná pro jejich budoucnost tato nelehká cesta je. Jazykově zvukomalebný „tlumočnický koncert“ pana Mgr. Hajníka, tlumočníka slavnostního večera, všechny přítomné utvrdil v přesvědčení, že učit se cizím jazykům má smysl, abychom si my lidé mohli lépe porozumět.

Nadšení hostů vzbudil zpěv pěveckého sboru Gymnázia Strakonice pod vedením sbormistryně Mgr. Marcely Mikové, PhD. již v úvodu večera, dobrou náladu rovněž rozproudila Dudácká kapela v místních krojích pod vedením zástupce Gymnázia Strakonice PhDr. Miroslava Žitného písněmi z Prácheňska a Pošumaví v průběhu ceremonie.

Mag. phil. Lenka Šampalíková, vyučující NJ, Gymnázium Strakonice