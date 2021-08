Kuchařky se seznámily s lokálními farmáři a jejich produkty, které mohou využívat při vaření. Semináře vedla zkušená lektorka Skutečně zdravé školy Lenka Pokorná na témata luštěniny, bezmasá jídla, ryby a drůbež. A to včetně polévek, salátů a svačinek. „Dobře víme, že kuchařky ze školních jídelen umějí zdravě vařit. Naším cílem je jim ukázat, že to jde v ještě větší formě,“ vysvětlila Lenka Pokorná.

Skutečně zdravá škola

je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Program má prokázaný pozitivní vliv na zdraví dětí, jejich schopnost učit se a na udržitelnost stravování ve školách a na rozvoj regionu. Čerpáme z prověřených zahraničních zkušeností.

Kuchařky zkoušely nové recepty z luštěnin, ryb, drůbeže a vařily také bezmasá jídla.

Marie Šmitmajerová a Zdeňka Kubová vaří pro cca 400 dětí v ZŠ Alešova ve Vodňanech. Obě už zdravěji vaří zhruba dva roky. Snaží se vymýšlet nové recepty a zařazovat hodně přírodních produktů. Ze semináře mají ale smíšené pocity. „Moc se nám takové vaření líbí, ale z praxe víme, že děti takovou stravu moc nechtějí,“ shodly se obě. Důvodem podle nich je, že děti na takové stravování nejsou zvyklé především z domova. Podle nich patří ve školních jídelnách mezi oblíbená jídla knedlíky, omáčky nebo nudle s mákem.

Seminář financovala Evropská unie z Evropských strukturálních a investičních fondů a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rozhovor s kuchařkami ZŠ Alešova Vodňany Marií Šmitmajerovou a Zdeňkou Kubovou

Ve školní kuchyni vaříte pro cca 400 dětí. Jak kurz o zdravém vaření vnímáte?

M.Š. Můj názor je, že je to všechno fajn a moc se mi takové vaření líbí. Ale z praxe vím, že ty děti tomu nejsou nakloněné. Že takové stravování nechtějí.

Z.K. Já jsem z takového semináře nadšená. Je to bomba, moc se mi to líbí. Mám ráda v kuchyni nové věci.

Proč si myslíte, že děti novinky na talíři nemusí?

M.Š. Protože na to nejsou zvyklé z domova. Když takovou věc doma udělám, tak dospělí takové jídlo sní. Vidí tu práci, co s tím mám. A také ví, že takové jídlo stojí nějaké peníze. Děti takový přehled nemají a nevědí, co kolik stojí.

Z.K. Souhlasím s Maruškou. Můžeme zkusit takto vařit, ale uvidíme na dětech, zda se nápad podařil.

S jakými potravinami budou podle vás potíže?

Z.K. Řekla bych, že s luštěninami. Ty děti moc nemusejí. Nebo jídla z cizrny.

A co třeba fantom tohoto období cuketa?

M.Š. Když ji upravíme tak, aby ji děti neviděly, tak problém nebude. Například rozmělnit do polévky. Na druhou stranu děti, které ji znají z domácího jídelníčku, tak budou v pohodě.

Jaké ze semináře zkusíte recepty?

M.Š. Slané nákypy nebo rizoto.

Můžete říct, co u dětí vede za jídla?

Z.K. Knedlíky se smetanovými omáčkami, nudle s mákem, ovocné knedlíky nebo buchtičky se šodó.