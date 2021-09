Členové pluku jsou z celé republiky, převažují Jihočeši a vojáci z Plzeňska. Posily by se ale hodily. „Rádi bychom s očekávaným přezbrojením přijali i mladou generaci,“ uzavřel František Hammerbauer.

Pokud by je reálně povolala vláda, následovalo by přípravné období. „Fyzické postavení tábora, včetně ostnatého drátu trvá kolem pěti hodin,“ vyčíslil a dodal, že samotná jednotka je schopná zásahu mnohem rychleji.

Spolupracují i se složkami integrovaného záchranného systému, během jejich cvičení pomáhá například také vojenská policie, hasiči, letci z kbelské a čáslavské základny. „Výcvik se totiž snažíme, co nejvíce přiblížil realitě,“ komentoval František Hammerbauer.

Oddíl by se v blízké době mohl dočkat modernizace techniky, zatím stále používá původní sovětskou techniku 2K12-KUB s přezdívkou tři prsty smrti. „Už je na hranici životnosti, proto doufáme, že se podaří uzavřít kontrakt a dočkáme se výměny,“ zmínil.

Spolupráce s aktivními zálohami je podle něj zajímavá a dlouhodobě se s ní počítá. „Je to náš plán, letos se nám je podařilo aktivovat a byli bychom rádi, kdyby přibývaly,“ vysvětlil velitel.

Tato opatření by se provedla, kdyby hrozil například teroristický útok ze vzdušného prostoru. „V tomto případě je úkolem vojáků bránit strategicky významné objekty jako jsou například jaderné elektrárny či vojenská letiště jako toto před napadením ze vzduchu,“ sdělila.

Cvičí tu od pondělí 20. do pátku 25. září. „Reálně si tu zkouší, jak by fungovali, kdyby vláda aktivovala Národního posilového systému protivzdušné obrany v případě ohrožení,“ řekla.

Na 90 vojáků ze strakonické posádky se tento týden usadilo na letišti v Bechyni. Jak upřesnila mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Jana Samcová, jde o první cvičení, do kterého jsou zapojeni profesionální vojáci a aktivní zálohy.

