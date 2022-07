Na základě prezentace první fáze na Poradním sboru architektů Rady města Strakonice a na jednání Rady města Strakonice byla vybrána varianta výstavby nové smuteční síně, a to v jihovýchodním rohu areálu hřbitova.

Nová smuteční síň ve Vodňanech je plná světla. Stará sloužila přes šedesát let

Výsledná cena je 31 900 000 korun.

V přiložené galerii dopracované studie najdete také video, které vás provede novou smuteční síní.

Letos v lednu Radek Šíma poskytl Strakonickému deníku rozhovor na téma nová smuteční síň.

/ROZHOVOR/ Přiklonil jste se k novostavbě, nikoli k přestavbě současné síně, která pochází z roku 1981 a jediná přestavba proběhla v roce 2002. Z jakého důvodu?

Ano, je to tak. Zadavatel si objednal dvě varianty – studii rekonstrukce současné síně a možnost novostavby v areálu hřbitova nebo v jeho blízkosti.

Přestože varianta dostavby a rekonstrukce vyřešila provozní a estetické nedostatky nynější smuteční síně, tak některé další aspekty ležely mimo její možnosti. Jedná se zejména o nedořešení stávajícího nehodnotného vstupu a parkoviště před ním, oddělení budovy Pohřební služby, její fyzické a morální stárnutí, nedostatek parkovacích ploch, neexistence kvalitního pěšího napojení na nově vybudovaný podchod pod nádražím, absence kvalitní zeleně v okolí areálu hřbitova, nevhodné umístění odpadového hospodářství a tak dále. Při tom je například zřejmé, že spojení objektu Pohřební služby s vlastní smuteční síní bude zcela jistě znamenat provozní i ekonomické úspory.

Starou smuteční síň raději zbourají. Chtějí postavit novou

Samostatnou otázku vzbuzoval i fakt, kde by probíhalo smuteční rozloučení po dobu rekonstrukce a dostavby síně, tedy po odhadovanou dobu cca dvou let. Dalším podstatným benefitem je uvolněný prostor po stávající síni – výrazná rezerva pro další rozvoj hřbitova. Zde se nabízí například možnost vybudování kolumbária, které strakonickému hřbitovu, podle mého názoru, citelně chybí.

Součástí studie bylo i posouzení finanční náročnosti obou variant a výsledný rozdíl se ukázal, vzhledem k přínosům novostavby smuteční síně, jako zanedbatelný.

Bude tedy lepší stavět „na zelené louce“?

Přestože se to na počátku zdálo jako neřešitelný úkol, jeden překvapivý prostor, který má až neobyčejné kvality, se našel. Za upozornění na jeho existenci vděčíme zejména řediteli technických služeb, panu Ludvíku Němejcovi. Objevili jsme krásu zeleného pásu vzrostlých stromů podél jižní hřbitovní zdi, nad zářezem silnice na Podsrp, skrytou většině obyvatel Strakonic.

Takže úplně „zelená louka“ to není. Pro dostatečný předprostor před smuteční síní musela být využita plocha stávajícího parkoviště. Tím vyvstala nutnost řešit dopravu v klidu jiným způsobem. Navrhli jsme úpravu komunikace podél jihovýchodní a severovýchodní hřbitovní zdi. Část jihovýchodní hřbitovní zdi byla posunuta směrem do hřbitova, a tak byl vytvořen prostor pro oboustranné kolmé stání, maximalizující kapacitu. Podél zdi je rezervován prostor pro chodník, který spojuje nové vstupy na hřbitov s podchodem pod nádražím. Zároveň jsou zde vynechaná místa pro stromy, novou alej, která přirozeně uzavře a odcloní areál hřbitova a poskytne mu potřebnou intimitu. Uprostřed jihovýchodní zdi, v místě největší koncentrace parkovacích stání, je vybudován nový hlavní vstup na hřbitov, akcentovaný drobnou architekturou hřbitovní brány, a to přímo ve vyústění hlavní hřbitovní osy.

Vlastní prostor síně vznikl transformací současné hřbitovní zdi, konkrétně jejím pootočením. Nově transponovaná zeď vytváří prostor pro rozlučkovou síň a zároveň chrání předprostor síně před ruchem komunikace. Za pomoci těchto zdí a zeleně je vytvořen venkovní, částečně krytý, prostor a jeho atmosféra. Síň je vlastně klínem vloženým mezi město a hřbitov. Klínem, který zprostředkuje přechod mezi těmito světy. Prosklená stěna za katafalkem plně využívá zjevenou krásu vzrostlé zeleně pro odlehčení atmosféry během smutečního obřadu. Vzniklá zahrada je dostatečně prostorná, zároveň nepřístupná a skrytá pohledům zvenčí i pohledům z interiéru síně mimo ni. Osa síně pohledově končí vrcholem věže kostela svatého Václava, původního historického farního kostela. V podzimních a zimních měsících, při opadaných stromech, bude tato vazba pohledově zřejmá. Je tak zprostředkován dialog, někdy viditelný, jindy jen tušený, mezi síní a duchovním rozměrem rituálu. A zároveň mezi obřadem rozloučení a místem domova jako takovým.

Nepřemýšlel jste také o jisté obnově hřbitova, když už bude nová smuteční síň?

Ano, už z odpovědi na předešlou otázku je zřejmé, že při návrhu síně jsme se zabývali i otázkami vazby síně na hřbitov a okolí. Nevyhnutelně jsme se dotkli i některých aspektů areálu hřbitova, které je potřeba řešit v širších souvislostech. Zároveň je zde celá řada drobných detailů, které si vyžadují pozornost a které v součtu vytvářejí kvalitní a funkční prostředí. Máme velikou radost, že zadavatel si toho všiml, pochopil nutnost vypracování komplexního architektonického generelu celého hřbitova a vyzval nás k podání nabídky na jeho zpracování.

Na Strakonickém sídlišti se propadla silnice. Díra je přes metr široká a hluboká

Kam byste návrh strakonické síně ve své tvorbě v tomto směru zařadil?

Pro mne osobně se jedná o vysoce prestižní zakázku, o možnost dotknout se v architektonické tvorbě, prostým tvarováním hmoty, prostoru a inscenací světla, zásadních lidských a filosofických otázek. Zároveň je to úloha, kterou chápu jako nesmírně zodpovědnou, a tak se k ní snažíme s celým kolektivem přistupovat. Navíc já i kolega Braťka jsme původem ze Strakonic, máme zde své rodiče, příbuzné, přátele a také hroby, takže tím víc nám na kvalitním výsledku záleží. Tak trochu to děláme i pro sebe.