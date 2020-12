V černé kuchyni strakonického muzea k vidění vánoční výstava Pohádkové Vánoce. Tato tradiční vánoční výstava je ale připravena také ve virtuální podobě a prohlédnout si ji můžete na sociálních sítí Muzea středního Pootaví Strakonice.

Pohádkové Vánoce. | Video: Deník/Petr Škotko

Pokud se přece jen rozhodnete navštívit výstavu osobně, můžete si také prohlédnout ozdobené vánoční stromky strakonických mateřských školek. Vstupné na výstavu, která trvá do 26. prosince, je zdarma. Otevřeno je pondělí až pátek od 9 do 11.30 a 12 do 16 hodin, soboty, neděle a svátky od 13 do 16 hodin.