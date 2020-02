„Jde o zkoušku, jak se ujmou a jak se budou lidem líbit. Pokud bude vše v pořádku, dojde k úpravě zbylých bloků,“ řekl architekt města David Adrlík. Instalaci laviček bude předcházet estetický úprava místy značně poškozených bloků.

Už při montáži laviček se lidé o novinku zajímali. Ve většině případů se lavičky líbily. „Irčitě to bude hezčí než to, co je tady teď,“ vyjádřil Jan malířský ze Strakonic.

Lavičky: V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce plochy Velkého náměstí. Jako součást městského mobiliáře vznikly lavičky tvořené kamennými bloky. Aktuální podoba laviček je kvůli zvýšené hustotě provozu již nevyhovují a na základě připomínek obyvatel se rada města rozhodla pro jejich rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že kamenné bloky tvoří spolu se stromy určitý celek a ochranu stromů, budou lavičky na místech ponechány, ale dovybaveny novými podsedáky a opěráky pro lepší komfort obyvatel a zvýšenou viditelnost při parkování.

Dosavadní žulové bloky sloužící jako lavičky na Velkém náměstí jsou trnem v oku mnoha řidičům. A policii také. Proč je ale kritizují? Řidiči do nich bourají. Některé bloky jsou už otlučené, špinavé a posunuté ze svého původního místa. Architekt města ale na jejich zachování trvá. „Jsou součástí architektury celého náměstí a patří sem. Trvám na jejich zachování a spíše bych lidem doporučil větší pozornost při parkování,“ dodal David Andrlík.

Změnu navrhovala policie už v říjnu 2018. „Lavičky nejsou dostatečně viditelné a stává se, že řidiči do nich bourají,“ uvedla tisková mluvčí PČR Strakonice Jaromíra Nováková.

Překážkou pro úpravu byla legislativa – město muselo respektovat udržitelnost dotací.