Když v roce 2018 Jihočeský kraj uzavíral strakonické muzeum kvůli celkové rekonstrukci, zdál se termín otevření - srpen 2021 - neskutečně daleko. Koronovirová zkáza poletovala v podobě netopýrů ještě kdesi v Číně, izolace států, zákazy vycházení a pořádaní kulturních či sportovních akcí nikdo netušil.

Procházka strakonickým muzeem | Video: Deník/Petr Škotko

Ale čas ubíhá bez ohledu na to, co se kolem nás děje. A rekonstrukce muzea se chýlí ke konci. Díky vstřícnosti ředitelky Muzea středního Pootaví Strakonice Ivany Říhové jsme se mohli vypravit do zatím uzavřených prostor a podívat se, co návštěvníky čeká.