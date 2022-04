V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotografie i video z pátečního dění v Palackého sadech v Písku.

Jean-Georges Noverre

- Je obecně považován za tvůrce žánru ballet d'action, předchůdce narativních baletů 19. století. Již jako mladý vystupoval Noverre v Paříži v Opéra-Comique, ve Fontainebleau, v Berlíně před Fridrichem II. a jeho bratrem Jindřichem Pruským, dále v Drážďanech a Štrasburku. V roce 1747 se přestěhoval do Štrasburku, kde zůstal až do roku 1750, než se přestěhoval do Lyonu. V roce 1751 složil pro Marseille své první velké dílo Les Fêtes Chinoises (Čínské slavnosti). V Paříži bylo pak uvedeno v roce 1754 s velkým ohlasem. V roce 1755 byl Noverre pozván Garrickem do Londýna, kde zůstal dva roky.

- V letech 1758 až 1760 Noverre nastudoval několik baletů v Lyonu a vydal své Lettres sur la danse et les ballets (Dopisy o tanci a baletu). V tomto období začala revoluce baletního umění, kterou zahájil Noverre. Před Noverrem byly balety velké podívané, které se zaměřovaly hlavně na propracované kostýmy a scenérie, ale nikoli na fyzický a emocionální projev tanečníků.

- Poté Noverre až do roku 1774 pracoval pro vévodu Karla Evžena Württemberského a později pro rakouskou císařovnu Marií Terezií. V roce 1776 byl na žádost královny Marie Antoinetty jmenován baletním mistrem pařížské Opery. Na jaře roku 1776 se vrátil do Vídně, aby tam nastudoval balety, ale v červnu 1776 se vrátil zpět do Paříže. Znovu obdržel své předchozí místo, ale pak ho francouzská revoluce ožebračila.

- Zemřel 19. října 1810 v Saint-Germain-en-Laye.

Lenka Nora Návorková

Česká profesionální tanečnice a trenérka tance. Vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze a je magistra. Je čtyřnásobnou mistryní České republiky v latinskoamerických tancích v kategorii mládež, v kategorii dospělých se na mistrovství dostala do finále. Vyučuje také tanec na Taneční škole Vavruška v Praze.

Lenka Nora Návorková je také tanečnicí a herečkou mj. v divadlech Hybernia, Broadway, Kalich.

V roce 2018 vyhrála s Jiřím Dvořákem devátou řadu soutěže StarDance …když hvězdy tančí a stala se Královnou tanečního parketu.[2] Vystupovala také v jedenácté řadě v roce 2021, kde tvořila pár s Miraiem Navrátilem.