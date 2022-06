"Termín zprovoznění je nyní stanoven na 23. července. Oproti původním předpokladům došlo k menšímu zdržení, které bylo způsobeno například problémy s dodávkami potřebných materiálů," řekl za ŘSD České Budějovice Adam Koloušek. Jak jsme se dozvěděli přímo na stavbě, do opravy mostu ve Strakonicích zasáhla války na Ukrajině. Původní termín otevření byl kolem 17. července.

Hlavní výpadovky z města vedou přes ulice Na Ohradě, Ellerova a Písecká. Zde se také tvoří dlouhé fronty vozidel. "Už to trvá moc dlouho a navíc v tom horku to není žádná slast," řekl jeden z řidičů. I přes občasné nervózní troubení ale k žádnému incidentu nedošlo. "Říkáte, že ještě měsíc? To se asi dá vydržet," dodal námi oslovený řidič.

V těchto dnech probíhají například práce na mostních římsách, instalace mostních závěrů nebo práce na izolacích.

Řidič kamionu na Strakonicku prorazil závoru železničního přejezdu. Z místa ujel

Uzavírka mostu nad Volyňkou začala letos 21. března. Během provádění stavebních prací je komunikace I/22 na mostě zcela uzavřena a řidiči musejí využívat objízdnou trasu po silnici I/4. Pro pěší je most po dobu stavby otevřený i díky provizorní lávce přes Volyňku. Původně byla oprava zmíněné části mostu z roku 1979 plánována na rok 2019.

Polovina mostu nad Otavou byla opravena v roce 2016. Potíže při opravě výrazně omezily program Mezinárodního dudáckého festivalu.