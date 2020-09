Stejně jako v minulých pěti letech, tak jsme i letos obsadili prostor letního areálu plaveckého stadionu Na Křemelce. Toto prostředí se nám v minulých ročnících velice osvědčilo, kladně ho přijali soutěžící i diváci, a proto jsme byli rádi, že se sem můžeme s celou soutěží opět uchýlit. Po roce se tedy znovu utkaly kolektivy mladých hasičů z celého okresu Strakonice v tradiční hasičské disciplíně Požární útok.

Přijelo 36 týmů

Otavský Plamínek byl ale tentokrát poslední pohárovou soutěží na okrese. Epidemiologická situace a vyhlášená plošná opatření nám neumožnila uspořádat soutěž v původním plánovaném termínu 9. května na samém začátku rozbíhající se mládežnické sezony. Mladí hasiči soutěžili v kategorii přípravka (děti ve věku do 6 let), mladší (děti od 6 do 11 let) a starší (děti ve věku 11 až 15 let). Z původně přihlášených 46 družstev jich nakonec soutěžilo plných 36 (8x přípravka, 14x mladší, 14x starší) z 15 dobrovolných sborů celého okresu, což představuje tři stovky soutěžících dětí. I když tento počet soutěžících družstev nebyl nejvyšší za dosavadních 13 let existence soutěže (např. o 10 méně než v roce 2019), přesto v dané náročné situaci jsme byli rádi, že děti i jejich vedoucí vážili cestu a účast na naší soutěži. Patří jim za to velký dík. Otavský Plamínek i přesto znovu potvrdil, že je největší a nejnavštěvovanější dětskou soutěží svého druhu na našem okrese.

Program tradičně zahájily naše plamínkovské mažoretky Otavanky, které s námi putují od samého počátku soutěže v roce 2008. V programu se nám tentokrát představily ve svých sólo vystoupeních tři členky této úspěšné strakonické skupiny. Pevně doufáme, že v příštím roce mezi námi opět přivítáme kompletní mažoretkovou skupinu, kterou jsme divákům již představili poprvé v roce 2016.

Hodinu před polednem byla celá soutěž zahájena nástupem a losováním startovních čísel. V letošním roce jsme museli bohužel oželet některé tradiční účastníky doprovodného programu. Přesto byla pro diváky i soutěžící děti k dispozici řada doprovodných akcí (BESIP, malování, skákací hrad).

Zájem stále panuje

Před polednem se rozběhla vlastní soutěž Otavský Plamínek. Vzhledem k počtu soutěžících se v jednom soutěžním kole postupně představovaly jednotlivé kolektivy mladých hasičů, přípravkou počínaje. Letos byly použity ve všech kategoriích tzv. sklopné terče, doplněné elektronickou časomírou z Čestic. Požární útok představuje velmi atraktivní disciplínu, ve které družstva předváděla souhru při spojování hadicového vedení a při práci s přenosnou motorovou stříkačkou. Sledovali jsme mnohdy velmi úporné boje s „neposlušným“ materiálem a i dětí se sebou samými. Ale nikdo se jen tak nevzdával.

O soutěž je mezi mladými hasiči trvale velký zájem. Důležité pro nás je především to, že došlo k obnově činnosti některých kolektivů, které v minulosti svoji činnost přerušily nebo ukončily. Věříme, že právě tato akce rovněž přispěla k jejich znovuobnovení a je to tak dobře pro všechny, neboť v soutěžící mladé generaci jsou nástupci současných záchranářů profesionálních nebo dobrovolných.

Výsledky soutěže

V kategorii přípravka zvítězily Cehnice A, které tak obhájily prvenství z minulého roku a v roce příštím mohou útočit na zlatý hattrick. Na druhém místě skončily Střelské Hoštice a třetí v této kategorii byly Čestice (v roce 2019 druhé).

V kategorii mladších dětí prvenství bralo Poříčí, které byť startovalo ve své kategorii jako poslední, dosáhlo svým časem 19:61 sekund nejlepšího času. Na druhém místě byly Drahonice a třetí Střelské Hoštice (v roce 2019 druhé).

V kategorii starších jsme s napětím čekali na to, zda se podaří zvítězit potřetí v řadě mládežníkům z Poříčí. Poslední krok bývá tím nejtěžším, o čemž se v naší soutěži přesvědčila mnohá družstva v minulosti, ale to nebyl případ Poříčí. Nic nepodcenilo a úplně prvním pokusem celé nedělní soutěže a zároveň i absolutně nejlepším časem 16:05 sekund, nastavilo laťku ostatním tak vysoko, že v průběhu dalších třinácti pokusů v této kategorii se k jejich výkonu přiblížily již jen druhé Střelské Hoštice (16:74 s.) a třetí Drahonice A (19:84 s.).

K prvenství z minulých dvou ročníků přidalo Poříčí tedy i třetí vítězství a jako historicky první tak získalo nejcennější plamínkovskou trofej, kterou je pohár za tři vítězství v kategorii - Zlatý hattrick.

Co do počtu medailí byly nejúspěšnější Střelské Hoštice ( 2x stříbrná, 1x bronzová medaile), Poříčí (2x zlatá medaile) a Drahonice (1x stříbrná, 1x bronzová medaile).

Sladká odměna

Speciální sladkou odměnu za účast ve výtvarné soutěži z roku 2019, kdy děti měly vybarvit třicet metrů dlouhé omalovánky, obdržely kolektivy mladých hasičů ze Střelských Hoštic a Leskovic. Sladké blahopřání od Plamínku dostaly i čtyři děti, které právě v den konání soutěže slavily své narozeniny.

Dárkový poukaz na nákup vybavení pro mladé hasiče obdržely Cehnice.

V úplném závěru pak všichni napjatě sledovali, jak dopadne losování speciální tomboly (dvě sady radiostanic s dosahem 12 km). Štěstí se tentokrát usmálo na Drahonice a po roce opět na domácí Strakonice.

Ota Šmejkal, ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje, Strakonice