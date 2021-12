Strakonická nemocnice využívá v režimu takzvané Dopravní zdravotní služby osm vozů – šest ve Strakonicích a dva ve Vodňanech. Tyto sanitky vozí na základě objednání lékařem pacienty na vyšetření do nemocnice a z nemocnice domů, ale také mezi nemocnicemi. „Ročně tyto vozy najedou v součtu více než 600 tisíc kilometrů a převezou téměř 16 tisíc pacientů. Postupně se snažíme vozový park obnovovat. Některé starší vozy mají najeto 450 tisíc, ale také 700 tisíc kilometrů,“ upřesnil ředitel Tomáš Fiala a poděkoval za štědrý předvánoční dar, který poskytne lepší komfort pacientům.

Sanitky Dopravní zdravotní služby vozí pacienty nejvíce po Strakonicku, ale téměř denně míří i do Prahy nebo Českých Budějovic. „Odvážíme pacienty po celé republice. Zrovna minulý týden jsme jeli do Brna, někdy vozíme imobilní pacienty do lázní. Většinou převoz sanitkou indikuje lékař a hradí pojišťovna. Je ale možné, aby si sanitku objednal pacient sám. Tuto dopravu musí uhradit ze svého,“ uvedla vedoucí autodopravy Irena Knetlová.

Na sanitku se složilo pět firem - ČSAD STTRANS, Garantstav, Znakon a.s., DURA a Retail Strakonice. „Všichni vidíme, že strakonická nemocnice vzkvétá. Dostala řadu ocenění. Jako místně příslušní pacienti si toho vážíme a pokud můžeme přispět k tomu, aby fungovala ještě lépe, tak jsme to rádi udělili,“ shrnul za firmu Znakon Vladimír Kotrch.

Automobil, který vozí pacienty do nemocnice a z nemocnice, stojí zhruba 1,1 milionu korun včetně potřebných úprav. Nová sanitka už je objednaná a vozový park posílí v únoru.