Náměstí T.G. Masaryka v Sedlici se v pondělí 1. května vrátilo do bájných osmdesátek. Spolek pro zachování tradic v Sedlici tady připravil oslavy 1. máje tak, jak si je pamatují ti, kteří období před revolucí v listopadu 1989 zažili na vlastní kůži.

Oslavy 1. máje v Sedlici 1. května 2023. | Video: Deník/Petr Škotko

"Když na to koukám, vzpomenu si na jeden prvomájový průvod, kdy jsme šli ve sněhu a volali hesla. A smetánka nám mávala. Ale jinak je to dost přesný," řekla k akci návštěvnice akce Dana Šornová ze Strakonic.

Bylo opravdu na co koukat. Alegorický vůz s "cvičenkami" spartakiády, traktory se slámou na valnících, náklaďáky, motorky, mopedy, policejní auta, montérky, svazácké košile, policejní uniformy. "Teď si z toho děláme srandu, ale dobře si pamatuji, jak většina lidí tehdy poslušně panáčkovala. A jak se pak všichni vymlouvali - já jdu s fotbalisty, já s hasiči. V květnu 1989 mi bylo 15 let a myslel jsem si, že to tak má být," zavzpomínal jeden z diváků. Jméno uvést nechtěl.

Organizátor akce David Maňhal uvedl, že scénář pro letošní rok vznikl už v roce 2020. "Podklady pro něj máme z oslav v roce 2019, kdy je tady moderoval Michal Šindelář," řek David Maňhal. V roce 2020 ale oslavám vystavil stopku covid. Nikdo netušil, že potrvá tři roky.

Scénář oslav měl lidem přiblížit bájné osmdesátky se vším, co k nim patřilo. Proto scénky z filmu Bony a klid včetně skladby Relax skupiny Frankie Goes To Hollywood, skladby a imitace písní Michala Davida či scénky z módních přehlídek, cvičení a podobně.

Favorit nadělal parádu

Jedním z účastníků akce byl Milan Bajgar z Horaždovic (SNB Jihozápad) v uniformě dopravního policisty. "Zažil jsem dopraváky i před listopadem 1989 a stále tvrdím jednu věc - i policisté jsou jen lidé. Tehdy i nyní. Tohle je jen recese a vzpomínky," řekl. A jak dal dohromady policejní auto? "Favorita jsem koupil poměrně levně, pak trochu barvy a práce. Tohle označení VB a barvy (žlutá a bílá) nikdo nepoužívá, tak je to v klidu."

Letošních oslav 1. máje v Sedlici se účastnilo kolem 20 účinkujících, v koloně pak bylo kolem 40 dobových vozidel. Samotné oslavy v tomto duchu mají pořadové číslo 11.