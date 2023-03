Hráči měřili síly v kategoriích MPO – muži, FPO – ženy, MJ18 – děti do 18 let, MA4 – začátečníci, MA1 – mírně pokročilí

Výsledky:

MPO – 1. Martin Fajta, 2. Lukáš Houška, 3. Jiří Čambal.

FPO – 1. Zuzana Marková 2. Petra Hájková, 3. Veronika Dolejšová.

MJ18 – 1. Tobiáš Daňhel, 2. Radek Kuneš, 3. Ondřej Dvorovčík.

MA1 – 1. Sébastien Daňhel, 2. Jiří Zeman, 3. Petr Havránek.

Celkové umístění Zimní Hunters ligy 2023:

MPO – 1. Tomáš Šilhánek, 2. Martin Fajta, 3. Adam Závora.

FPO – 1. Zuzana Marková, 2. Petra Hájková, 2. Veronika Dolejšová.

MJ18 – 1. Ondřej Dvorovčík, 2. Radek Kuneš, 3. Ondřej Kuneš.

MA1 – 1. Jiří Zeman, 2. Miroslav Blažek, 3. Tomáš Wurll.

MA4 – 1. Martin Vainer, 2. Libor Šíma, 3. Tomáš Kempf.

GALERIE: Uzené i jaternice. Panskou zahradou ve Strakonicích voněla zabíjačka

Co je discgolf:

Discgolf je sport podobný tradičnímu golfu. Místo míčků a holí však hráči používají létající disk nazývaný také Frisbee.

Tento sport byl formován v 70. letech v USA a stejně jako u klasického golfu je cílem dokončení každé jamky v co nejmenším počtu úderů (nebo v případě discgolfu, nejmenší počet hodů).

Turnaj na Křemelce.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Disk je hozen z oblasti odpaliště na cíl, vyvýšený kovový koš. Jak hráč postupuje po jamce, musí provést každý následný hod z místa, kde dopadl předchozí hod. Stromy, keře a změny terénu na jamkách a kolem nich představují pro discgolfisty náročné překážky. Jamka končí dohozením disku do koše.

Discgolf sdílí stejné radosti a frustrace tradičního golfu, ať už jde o dlouhé dohození do koše nebo zasažení stromu v polovině dráhy.

Trvalá discgolfová hřiště se nacházejí po celém světě a více než 100 jich je v ČR. Většina z nich je umístěna v městských parcích a v okolí měst, či vesnic. Zdroj:cald.cz