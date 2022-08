Historii akce přiblížil hlavní organizátor František Kouba. "Běh vznikl jako protest a zároveň připomínka ruské okupace Československa v srpnu 1968. Takže základní podmínka je, že se vždy běží 21. srpna bez ohledu na to, na jaký den toto datum připadá," řekl František Kouba s tím, že v minulosti už byly určitě snahy na změnu tohoto termínu z důvodu krytí s jinými akcemi. "To prostě nejde. Není možné, aby se akce jmenovala Běh městem 21. srpna a běželo se třeba o dva dny později. Celý záměr by ztratil smysl," dodal.