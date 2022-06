„Díky systému vyhřívání se podařilo vodu v bazénu vyhřát na příjemných 26 stupňů, a tak nikdo se vstupem do bazénu příliš neotálel,“ popsala svoje pocity externistka Strakonického deníku Lucie Hasilová. Otevírací doba v letošní sezóně je po celý týden od 9 do 20 hodin, výjimkou je pouze pondělí, kdy se vstup do vodního světa otevře až v poledne. ‚‚V letošním roce se nám podařilo zprovoznit online kamerový systém a na webových stránkách si mohou návštěvníci ověřit, jaké počasí a obsazenost je v daný moment na koupališti. Brzy by měl být také dokončen online monitoring teploty vody a vzduchu,“ popisuje pracovník Městského hospodářství Vodňany Miloslav Vaněček letošní novinku.