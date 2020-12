Jihočeská filharmonie totiž momentálně místo kostela sv. Anny, který se rekonstruuje, a DK Metropol využívá prostory letiště. Ředitel filharmonie Otakar Svoboda si myslí: „Momentálně je to nejlepší prostor v Českých Budějovicích.“ Chválí si klimatizaci a akustiku. Spokojen je i dirigent Jan Talich, který letiště považuje za šťastné řešení. „Je to krásný prostor, vzdušná hala se spoustou světla, jsme rádi, že tu můžeme být,“ tvrdí.

Protože však nemohou hrát divákům, Jihočeská filharmonie svá vystoupení natáčí. Záznamy z koncertů si pak mohou zájemci pustit na youtube.

Mezi hudebníky přichází speciální host, zpěvačka a houslistka Iva Bittová. Ta má i o koronakrizi stále co dělat. Za sebou má streamované koncerty, např. v Bruselu, do Vánoc ji ještě pár sólových čeká. Jihočechům zazpívá teď své autorské skladby, výběr z Janáčkovy Moravské poezie v lidové písni, Slovenské spevy i rumunské instrumentální skladby. Sama zahraje i na housle. „Bez nich by to nešlo,“ usmívá se.

S Jihočeskou filharmonií nespolupracuje poprvé. „Mít porozumění a vstřícnost z orchestru se nestává vždy automaticky, jsem za tyto zkušenosti vděčná,“ vysvětluje Iva Bittová k vzájemné spolupráci, která bude prý pokračovat dál. Co si myslí o (ne)opuštěném letišti? „Připadá mi to strašně zvláštní,“ přiznává. Avšak líbí se jí.

Muzikanti se převlékají a chystají. Mezi nimi i nováček orchestru, 26letá Lenka Němcová. Co říká tomu, že si zahraje s Ivou Bittovou? „Moc se těším!“ usmívá se houslistka. V hledišti sedí produkční a violistka Linda Neumanová. Uznává, že práce na letišti je jiná. „I doba je jiná,“ říká. Muzikanti zde nestojí na pódiu a vidí při hraní ven, ale prý je to neruší. „Je to zpestření a rádi to na videích přiznáváme,“ vysvětluje. „Dýchá se tu o moc líp,“ usmívá se.

Do Vánoc vyjde koncert Ivy Bittové s Jihočeskou filharmonií také na CD. Video na youtube kanále filharmonie uvidíte zřejmě příští týden.

První se rozcvičují housle, než se k nim ostatní přidají. „Jsme slyšet?“ ptá se zvukaře Romana Kamby Iva Bittová, která se převlékla do bílého. Zvukař přikyvuje. Od pondělí Jihočeská filharmonie s Ivou Bittovou už zkoušela. Nyní natáčela zvuk i video. V hale musí být ticho, aby hluk nerušil hudbu. Vadí i mnou omylem shozená láhev.

I tento koncert vyjde podle Otakara Svobody na CD. „Bude to speciální covid edition,“ vtipkuje a dodává: „Jednou díky ní budeme třeba vzpomínat, jak jsem hráli na letišti.“