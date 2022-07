Novinářům to řekl Adam Koloušek z ŘSD České Budějovice.

KVÍZ: Znáte hrady na jihu Čech? Jsou slavné, krásné a tajemné

Dobrou zprávou při poměrně hustém provozu je, že most nebude uzavřen úplně. Samotná oprava bude prováděna po polovinách a nebude tak nutné komunikaci zcela uzavírat. Provoz je veden jedním jízdním pruhem kyvadlově za pomoci semaforů.

K opětovnému uvedení mostu do provozu by pak mělo dojít do konce listopadu.

Na této komunikaci jsou problémy s dopravou ještě v obci Skočice, kde je také provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů. Dochází zde k pokládce nového povrchu.