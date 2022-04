Ale ještě v sobotu brzy ráno neměl „pan otec“ Jaroslav Janout moc důvodů k radosti. „Vstával jsem ve čtyři hodiny ráno a pršelo. Pak dokonce začalo sněžit. Vzpomněl jsem si na sobotu týden před tím, kdy sníh zasypal mlýn jako o Vánocích. Naštěstí to ale dobře dopadlo a do mlýna proudí návštěvníci,“ svěřil se správce mlýnu.

Ale studené počasí přece jen přinutilo některé prodejce zůstat doma. Mezi odvážnými byla Alena Kyrálová ze Sušice. Tato sklářka pokračuje v rodinné tradici. Vyrábí ručně vinuté skleněné korálky a otavské perle kompletované do originálních šperků. „Jezdím do Hoslovic asi šest let a už chápu některé řemeslníky, kteří se sem vracejí. Je to kouzelné místo. I když tedy v sobotu to bylo fakticky těžké a nemít zapnutou plynovou pistoli, asi by mi umrzly prsty,“ svěřila se během výroby se svými pocity.

Kromě výroby korálku si mohli návštěvníci užít vystoupení Dudácká muzika při ZUŠ Strakonice, výrobu pomlázek nebo ochutnání domácích produktů.

O tom, že lidem nakonec počasí zas tak moc nevadilo, svědčí i konečné číslo. Přes kasu jich přešlo přibližně 500.

Další akce se koná ve středu 18. května, kdy bude na mlýně v rámci Mezinárodního dne muzeí Den otevřených dveří.