Všude byla vidět nějaká činnost. Zaměstnanci čistili okolí bazénů od náletů, natírali okraje a připravili všechny atrakce tak, aby mohly sloužit návštěvníkům. V plánu jsou také novinky. "Chceme připravit pískovou pláž se slunečníky a lehátky, dětskou nafukovací trampolínu nebo otevření sauny. Ale k tomu všemu potřebujeme hlavně takové počasí, aby lidé chodili. Ztráty jsou kvůli covidu moc velké. Řádově v milionech korun," dodal Pavel Čarek.

Letošní sezona by měla z důvodu rekonstrukce střechy krytého bazénu trvat do konce září. Vstupné do letního areálu se zatím nemění.

Vstup 1. června bude jako vždy zdarma, otevírat se bude v 10 hodin.