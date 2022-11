VIDEO: Legiovlak stojí na nádraží v Blatné do neděle 6. listopadu

Až do neděle 6. listopadu můžete na železniční stanici v Blatné navštívit Legiovlak. Jde o unikátní expozici replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. Otevřeno je od 9 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Legiovlak v Blatné. | Video: Deník/Petr Škotko