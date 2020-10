Zhruba 30 let byla poznávacím znakem Strakonic. Diskutovaným, některými uznávaným, jinými odsuzovaným. Železobetonová lávka nad komunikací Katovická ve Strakonicích.

Likvidace lávky z Míru. | Video: Deník/Petr Škotko

To už je ale minulost. Ve středu 30. září byla z převážné části demontována. Za účasti mnoha diváků byly z konstrukce speciálním jeřábem o nosnosti 500 tun sejmuty železné lávky, které byly naloženy na tahače. Co se ale s těmito desítky tun vážícími kusy dělo dál? Necestovaly daleko – doputovaly do areálu bývalé strakonické společnosti Jihospol. Tady jejich existence definitivně končí pod hořáky autogenů.