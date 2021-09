VIDEO: Kopule sv. Prokopa přijala poselství budoucím generacím

Když v pátek 2. září 1932 občané a představitelé Strakonic vkládali do kopule kostela sv. Prokopa běžné předměty své doby jako poselství do budoucna, jistě nemohli vědět, že se to samé odehraje přesně za 89 let – ve čtvrtek 2. září 2021.

Kostel sv. Prokopa přijal vzkaz příštím generacím. | Video: Deník/Petr Škotko

Krátce po 9. hodině se u vstupu do kostela scházejí ti, kteří budou svědky výjimečné události – zástupci církve, města, novináři. I přes zdánlivý klid je znát mírné vzrušení. Římskokatolický farář Otec Roman Dvořák netají svou radost z této události. Ještě před dvěma lety totiž byla rekonstrukce kostela a jeho věže spíše vizí, než skutečností. A to i přes získané dotace. „Jsem hrozně šťastný, že k tomu došlo. Najednou můžeme stát u kříže z věže kostela, který je symbolem smrti Ježíše Krista. Můžeme se ho dotknout, vnímat ho v celé jeho kráse,“ vyjádřil své pocity. Na stolku vedle zrenovovaného kříže leží artefakty z 2. září 1932. Například noviny s názvem A – Zet, legitimace k odběru masa, lístky na potraviny nebo seznam jmen účastníků z roku 1932. Spolu s nimi ale také současnost – dopis starosty Břetislava Hrdličky se seznamem zastupitelů, informace o rekonstrukci kostela, vydání Strakonického deníku 2. září 2021, Zpravodaje města Strakonice či kovové mince. Město investovalo do oprav mateřských a základních škol přes šest milion Přečíst článek › Po modlitbě a žehnání dochází na hlavní okamžik dne – zaletování všech předmětů do speciálního pouzdra, které najde své místo v kopuli. „Chtěli jsme budoucím generacím zanechat vzkaz v jaké době jsme žili, co se zde dělo, co jsme vnímali. A také o městě Strakonice a jeho obyvatelích,“ uvedl mimo jiné starosta Břetislav Hrdlička. Rozechvění z výjimečnosti okamžiku vystřídala poslední fáze. Kolem desáté hodiny dopoledne byly kříž a kopule s pouzdrem opět upevněny na věž kostela. Prakticky tím započalo odpočítávání do dalšího sejmutí a otevření této relikvie. I když se snažím nedat na sobě znát emoce, dobře si uvědomuji, čeho jsem byl svědkem. V hlavě se mi, jako pomyslné klubko hadů, zmítá nespočet otázek. Kdy se tak stane a kdo u toho bude? Jací to budou lidé? A jací byli ti z 2. září 1932? Měli stejné pocity? Stejné sny a přání? Kdo ví, ale jedno možná máme po 89 letech společné. Na vlastní kůži jsme zažili smazání hranice mezi minulostí, současností a budoucností.



