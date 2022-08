Jako blesk

Po několika minutách se ozývají sirény hasičských vozů a na druhém hradním nádvoří se objevují dobrovolní i profesionální hasiči. Těm stačí jen několik okamžiků, aby natáhli hadice a v ochranných oblecích s dýchacími maskami na obličejích evakuovali zraněné osoby a zlikvidovali požár. A to i přesto, že se nemohli dostat k hydrantu s vodou. „Stalo se přesně to, co zažíváme v opravdových situacích – někdo totiž zaparkoval auto přímo na poklopu hydrantu,“ popsal situaci jeden z hasičů.

Žena na Rumpálu

Souběžně s tímto zásahem musela do práce i hasičská lezecká skupina. Na ochozu hradní věže Rumpál totiž uvízla žena. Hasiči ji museli z výšky přes 30 metrů bezpečně pomocí lan a speciálních nosítek dostat dolů. Zraněnou ženu si zahrála profesionální hasička Petra Koubová, která je u sboru 12 let. „Poprvé jsem si vyzkoušela tuhle roli a bylo to super. Nebála jsem se, protože jsem klukům věřila, že neudělají chybu. Vše šlo jako po drátkách, jen ta cesta dolů byla hodně pomalá,“ popsala své pocity.

Velitel HZS Strakonice Ota Šmejkal považuje průběh cvičení za vydařený. „Hlavní zásah od vyhlášení poplachu až k poslední evakuaci trval přibližně 45 minut. Cvičení svůj účel splnilo,“ dodal.

Kromě hasičů se cvičení zúčastnili také pracovníci zdravotnické záchranné služby a policisté.

Přesnost a rychlost hasičů sledovali také muzejníci, na které celá situace silně zapůsobila. Potvrzují to slova jedné z pracovnic muzea: „Fakt bych to nechtěla zažít doopravdy. Tohle mi docela stačí…“

