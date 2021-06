VIDEO: Strakonické gymnázium oslavilo sto let s ročním zpožděním

Sto let své existence slaví v pátek 18. a v sobotu 19. června Gymnázium Strakonice. I když správně je mu již 101 let. „Původně jsme měli oslavy naplánované na 13. března 2020. Bohužel k nim nedošlo,“ uvedl ředitel školy Miroslav Hlava. On i jeho kolegové ale věří, že červnové oslavy jsou startem do nového začátku.

Strakonické gymnázium slaví jubileum. | Video: Deník/Petr Škotko

Ale dokonce i třetí červnový víkend byl do poslední chvíle nejistý. „Na veškeré přípravy jsme měli tři týdny," dodal. Hlavním bodem oslav byl páteční křest almanachu. Na jeho přípravu dohlížela učitelka češtiny a němčiny Květa Rysová. „Odložení vydání almanachu jsme využili k jeho většímu propracování a oslovení více významných absolventů. Věřím, že se almanach podařil," řekla před jeho křtem. V jeho rámci poděkoval ředitel Miroslav Hlava dlouholetým pedagogům a zazněly také zdravice některých absolventů a hostů, ale i vzpomínka na spolužáky a pedagogy. Zajímavostí je, že jubilejní oslavy byly v historii školy odloženy dokonce dvakrát – poprvé k 25. výročí v roce 1945 a podruhé to bylo 100. výročí v loňském roce. Program oslav pokračuje v sobotu 19. června dnem otevřených dveří od 10 do 18 hodin a na scéně u pivovaru od 11 do 19 hodin.