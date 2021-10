Všichni účastníci pečlivě dlabali své dýně a měnili je na smrtky, netvory a monstra. Dospěláci se pak sami změnili na strašidla a vyzkoušeli odvahu těch nejmenších. Chvilkami se sice objevily slzičky, ale celkově byla nálada výborná a akce se podařila na výbornou. To poznáte sami v připojené fotogalerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.