Ve svém stroji přiletěl z letiště v Toužimi u Karlových Varů. "Letěl jsem to asi 25 minut. Díky počasí jsem si let krásně užil," svěřil se letec, který letos v březnu oslavil 43. narozeniny a je historicky prvním vítězem Red Bull Air Race Challenger Cupu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.