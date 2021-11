"Jela jsem po objížďce z Volyně na Prachatice a na křižovatce při výjezdu jsem odbočila doprava. Ale odchytila mne policejní hlídka, že jsem nezastavila na značce STOP. Brali to pěkně postupně, protože tam stálo několik aut," popsala svůj zážitek.

Co se ale stalo?

V současné době není z důvodu oprav průjezdná ulice Husova, která vyvádí řidiče ve směru na Prachatice. Ti tedy musejí využít objížďku přes místní komunikaci Dobřanovská a při výjezdu na hlavní komunikaci Husova respektovat značku STOP. "Když je tam teď zákaz vjezdu, tak jsem si myslela, že značka neplatí. Že zleva nic nemůže jet. Byl to omyl," dodala řidička. Omyl za dvě stovky.

Provozovatel volyňské autoškoly Jan Ženíšek přesně toto potvrdil. "Platnost značky STOP platí stále. Kdyby byla její platnost zrušena, řidiči by to poznali. Byly by přes ni nalepeny speciální pásky," řekl Jan Ženíšek.

Zajeli jsme se v pátek 5. listopadu dopoledne na místo podívat. Během přibližně 20 minut odbočilo doprava na Prachatice několik desítek aut. Žádné nezastavilo včetně řidiče autobusu nebo staršího cyklisty. Přitom jde o velmi vytížené místo jak z důvodu opravy ulice Husova, tak nedalekých zatáček ve Zlešicích ve směru na Vimperk. Místní to sledují denně. "Je to tady auto z autem a nikdo tady nestaví. Vidíte to sám. Minulý týden to tady dopraváci brali pěkně zostra," potvrdil obyvatel. ulice Dobřanovská.

Pokuta za tento přestupek se může vyšplhat až na pokutu 2000 korun. A to jen v případě, že jde o pouhé nerespektovaní značky STOP (Stůj, dej přednost v jízdě!). Pokud by došlo k omezení či ohrožení účastníků provozu či k nehodě, mohl by viník skončit až u správního řízení.

Co říká zákon: Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.