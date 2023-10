VIDEO: Běh při Otavě měl letos pořadové číslo 24. Startovalo 150 závodníků

Do areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích se sjelo v pátek 13. října na 150 závodníků ve věku do 15 let, nejmladší účastnici byly dva roky. Konal se tu 24. ročník běhu při Otavě.

Běh při Otavě ve Střelských Hošticích. | Video: Kateřina Beníšková